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Путин обратил внимание на долги компаний с госучастием

Путин: долговая нагрузка компаний с госучастием выросла

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Банк ВТБ/VK

Следует обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, призвал президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, в последнее время долги у таких компаний выросли в объеме.

В ходе этого форума Путин отметил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост соответствующих инвестиций составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Также президент в среду выразил мнение, согласно которому необходимо связать процесс получения бизнесом госсубсидий и льготных кредитов с выходом на биржу. По словам президента, на сегодняшний день на рынок акций выходят преимущественно мелкие компании в то время, как крупные игроки на рынке не представлены на фондовом рынке.

Ранее Путин назвал западные страны ненадежными партнерами.

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