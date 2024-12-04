Путин обратил внимание на долги компаний с госучастием

Следует обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, призвал президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, в последнее время долги у таких компаний выросли в объеме.

В ходе этого форума Путин отметил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост соответствующих инвестиций составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Также президент в среду выразил мнение, согласно которому необходимо связать процесс получения бизнесом госсубсидий и льготных кредитов с выходом на биржу. По словам президента, на сегодняшний день на рынок акций выходят преимущественно мелкие компании в то время, как крупные игроки на рынке не представлены на фондовом рынке.

Ранее Путин назвал западные страны ненадежными партнерами.