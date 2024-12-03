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Carlsberg Group договорилась о продаже своих акций в компании «Балтика»

Доли датской Carlsberg Group в «Балтике» выкупит менеджмент российской компании

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Shutterstock

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group договорилась о продаже своих акций в Baltika Breweries менеджменту российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе Carlsberg.

Отмечается, что новым контролирующим акционером Baltika Breweries станет компания, которой в равных долях владеют два давних сотрудника «Балтики». Лица, чьи имена не указываются, сейчас занимают руководящие должности в компании. Они займут в компании посты генерального директора и заместителя генерального директора.

Сделка должна закрыться в течение нескольких дней. Также в рамках соглашения «Балтика» передаст все свои доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan в Carlsberg Group.

«Балтика» входит в Carlsberg Group, однако в июле 2023 года по указу президента России Владимира Путина российские активы датского пивоваренного концерна были переданы во временное управление Росимуществу.

После этого Carlsberg объявила о расторжении лицензий на производство международных и региональных брендов в России. «Балтика» оспорила это решение в суде, требуя признать отказ от лицензий недействительным.

В марте компания «Балтика» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании 4,41 млрд рублей с Carlsberg Breweries A/S.

Ранее суд удовлетворил иск «Балтики» о недействительности сделки по передаче Carlsberg эксклюзивной лицензии на интеллектуальную собственность казахстанской «дочке».

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