Российский суд признал недействительной передачу «Балтики» структуре Carlsberg в СНГ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку о передаче Karlsberg Kazakhstan (ТТО «Карлсберг Казахстан») исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, имеющую отношение к продукции и бренду ООО «Пивоваренная компания ''Балтика''», которое было заключено 19 июля 2023 года. Таким образом суд удовлетворил иск последней, передает газета «Ведомости».

Летом прошлого года представителями «Балтики» было подписано соглашение о переводе прав на товарный знак «Балтика» на разные компании Carlsberg на территориях Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана, в том числе — Karlsberg Kazakhstan.

При этом соглашения были подписаны в отсутствии президента российской компании Таймураза Боллоева. В декабре первый вице-президент ООО «Пивоваренная компания ''Балтика''» Александр Дедегкаев направил письмо в администрацию президента РФ, в котором он указал, что соглашения были подписаны человеком, чьи полномочия на тот момент были прекращены. В результате структуры Carlsberg получили права на товарные знаки «Балтика» на 20 лет с возможностью продления.

Ранее датские компании заявили о планах остаться в России.