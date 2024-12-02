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«Русхимальянс» подал в суд очередной иск к «дочке» Linde

«Русхимальянс» подал в российский суд иск к дочерней компании Linde

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Русхимальянс» подал очередной иск к дочерней структуре немецкой группы компаний Linde. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Согласно карточке дела, иск подан к нидерландской компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. Заявление поступило 30 ноября. Подробности дела и сумма требований не уточняются.

В июле 2022 года The Linde Group заявила, что больше не в состоянии контролировать свои дочерние предприятия в России из-за санкций против Москвы. В компании уточнили, что 30 июня «деконсолидировали» свои российские газовые и инжиниринговые заводы. Из-за этого компания понесла убытки в размере $993 млн за апрель-июнь.

В январе 2023 года один из операторов строительства завода по сжижению природного газа в Усть-Луге в Ленинградской области «Русхимальянс» инициировал международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству завода. Российская компания рассчитывала взыскать 7,609 млрд рублей убытков.

В марте 2024 года «Русхимальянс» подал новый иск к Linde и ее российским «дочкам» на 105,5 млрд рублей. Компания требовала выплатить 105,5 млрд рублей.

Ранее суд встал на сторону «Русхимальянса» в споре с немецким банком.

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