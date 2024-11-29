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Россиян предупредили о подорожании одежды и техники из-за курса валют

Экономист Петрова: одежда и техника подорожают в России из-за курса валют

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Юрий Стрелец/РИА Новости

В России на фоне роста курса доллара и евро ожидается подорожание бытовой техники, одежды и обуви. Об этом 360.ru рассказала экономист Светлана Петрова.

По ее словам, влияние на это окажет то, что в стране производится недостаточное количество этих товаров. При этом эксперт уточнила, что речь идет не об отдельных брендах.

«Подорожает вообще все. Нельзя сказать, на что больше всего [вырастет цена]», — подчеркнула Петрова.

Тем, кто хотел приобрести одежду или технику, экономист посоветовала покупать их уже сейчас. Она отметила, что в будущем ценник будет только расти.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября 2024 года, на уровне 109,5782 рубля, что выше показателя четверга, 28 ноября, на 1 рубль 57 копеек. Официальный курс евро в свою очередь был повышен на 3,05 рубля, до 116,141 рубля.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан заявил, что колебание курса рубля связано со многими факторами. К этим факторам, по словам главы государства, относятся в том числе цены на нефть и платежи в бюджет. Путин также заверил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.

Ранее в РСТ ответили, как рост курса доллара повлияет на турбизнес.

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