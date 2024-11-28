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Путин объяснил, с чем связано колебание курса рубля

Путин: ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан заявил, что колебание курса рубля связано со многими факторами. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

К этим факторам, по словам главы государства, относятся в том числе цены на нефть и платежи в бюджет.

Путин заверил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.

«Ситуация с курсом рубля в целом под контролем, и оснований для паники точно нет», — сказал он.

В рамках своей рабочей поездки президент России провел переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием лидеров стран СНГ.

Накануне министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что сложная экономическая ситуация на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге позитивно сказаться на экономическом благосостоянии России и на импорте товаров.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц.

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