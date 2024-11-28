Центробанк установил курс доллара выше 109 рублей

Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября 2024 года, на уровне 109,5782 рубля, что выше показателя четверга, 28 ноября, на 1 рубль 57 копеек. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный курс евро в свою очередь был повышен на 3,05 рубля, до 116,141 рубля.

Официальный курс юаня немного снизился — на 17,29 копейки, до 14,6653 рубля.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан в четверг, 28 ноября, заявил, что колебание курса рубля связано со многими факторами. К этим факторам, по словам главы государства, относятся в том числе цены на нефть и платежи в бюджет. Путин также заверил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.

Накануне министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что сложная экономическая ситуация на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге позитивно сказаться на экономическом благосостоянии России и на импорте товаров.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц.