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Центробанк установил курс доллара выше 109 рублей

ЦБ установил курс доллара на 29 ноября до 109,58 рубля

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября 2024 года, на уровне 109,5782 рубля, что выше показателя четверга, 28 ноября, на 1 рубль 57 копеек. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный курс евро в свою очередь был повышен на 3,05 рубля, до 116,141 рубля.

Официальный курс юаня немного снизился — на 17,29 копейки, до 14,6653 рубля.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан в четверг, 28 ноября, заявил, что колебание курса рубля связано со многими факторами. К этим факторам, по словам главы государства, относятся в том числе цены на нефть и платежи в бюджет. Путин также заверил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.

Накануне министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что сложная экономическая ситуация на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге позитивно сказаться на экономическом благосостоянии России и на импорте товаров.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц.

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