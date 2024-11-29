В РСТ ответили, как рост курса доллара повлияет на турбизнес

Рост курса доллара и евро сильно повлияет на туристический бизнес в России, особенно на фоне того, что сейчас россияне активно покупают зарубежные зимние туры. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Если сравнивать с доковидным периодом, туры подорожали в два раза. Сейчас рост рублевых цен продолжается — примерно на том же уровне, что растет курс доллара и евро к рублю. Но с небольшим отставанием во времени — у туроператоров еще остаются блоки туров по старым ценам», — уточнил эксперт.

Барзыкин предупредил, что эксперты ожидают дальнейшего подорожания туров ближе к Новому году. По его словам, российские туристы столкнулись и с подорожанием перелетов на фоне нехватки бортов и нарушения привычной логистики. Он добавил, что стоимость уже оплаченных туров меняться не будет.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября 2024 года, на уровне 109,5782 рубля, что выше показателя четверга, 28 ноября, на 1 рубль 57 копеек. Официальный курс евро в свою очередь был повышен на 3,05 рубля, до 116,141 рубля.

Ранее экономист назвал главный фактор, влияющий на курс доллара.