Министр промышленности увидел позитив в ослаблении рубля

Сложная экономическая ситуация на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге позитивно сказаться на экономическом благосостоянии России и на импорте товаров. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, слова которого передает Telegram-канал SHOT.

По словам министра, для того чтобы стать богатой страной, необходимо иметь сложную экономику, такую как у России.

«У нас сейчас есть уникальные возможности для увеличения этой сложности в позитивном ключе», — подчеркнул он.

Кроме того, Алиханов отметил важность расширения списка стран — поставщиков товаров, так как Россия не может «полагаться только на одного-двух партнеров».

В среду министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ослабление курса рубля связано с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности на фоне ужесточения санкций.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили столь резкий взлет эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс американской валюты поднимется до 115 рублей до конца года, и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц.