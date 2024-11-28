Экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ускорившийся в последние дни рост курса доллара. По мнению эксперта, в ближайшее время американская валюта вряд ли преодолеет отметку в 120 рублей.

«До Нового года навряд ли, а о перспективе на следующий год сказать сложно, потому что в принципе, скорее всего, будут какие-то отскоки. Будут колебания, но в среднем курсу предстоит дальше слабеть потихонечку, не очень быстро, с колебаниями, когда они будут и в одну, и в другую сторону, но слабеть он будет», — сказал экономист.

Он пояснил, что для России определяющим фактором является соотношение экспорта и импорта. Чем больше импорта, тем больше курс будет слабеть, поскольку растет спрос на валюту для импортных операций. С экспортом же ситуация противоположная, чем его больше, тем сильнее курс.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили столь резкий взлет эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс американской валюты поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее экономист призвал россиян не покупать доллары на фоне ослабления рубля.