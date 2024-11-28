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Путин рассказал о создании новых маршрутов прокачки нефти и газа через Казахстан

Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа в Китай

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов нефти и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику», — заявил он.

По словам российского лидера, новые маршруты могут проходить через территорию Якутии или Казахстана.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Токаев во время переговоров могут обсудить вопрос транзита нефти из Казахстана в Германию через Россию.

Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом в 27 ноября. Во второй день визита запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе переговоров лидеры стран подняли широкий круг вопросов, среди которых двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные проблемы.

Ранее в Казахстане заявили о планах значительно нарастить поставки нефти в обход России.

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