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В ВТБ предсказали шторм на «процентном рынке» РФ

Зампред правления ВТБ Пьянов предсказал шторм на процентном рынке РФ

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Пресс-служба ВТБ

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов предсказал шторм на «процентном рынке» РФ из-за возможного повышения ключевой ставки Центробанка до 23%. Его слова приводит РБК.

«Мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года», — рассказал экономист.

При этом Пьянов заявил об отсутствии планов пересмотра стратегии ВТБ по суммарной прибыли в 2024–2025 годах в связи с этой ситуацией, объяснив отказ от них сложностью задачи.

26 ноября депутат Михаил Делягин объяснил падение курса рубля высокой ключевой ставкой ЦБ. 28 ноября советник главы ЦБ РФ Тремасов заявил, что регулятор рассмотрит повышение ставки в декабре.

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке Forex превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года.

Ранее у Пескова спросили про курс рубля.

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