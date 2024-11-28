В ЦБ России не исключают повышения ставки в декабре

Центробанк России на декабрьском заседании рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки после ее роста до рекордных 21% годовых в конце октября. Об этом сообщил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Уточняется, что совет директоров Банка РФ планирует рассмотреть такой вариант из-за усиливающегося инфляционного давления на экономику России. По словам Тремасова, по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в стране приблизятся к верхней границе прогнозного диапазона, то есть, к 8,5%. Советник не исключил, что к концу 2024 года инфляция может превысить эту отметку, но вряд ли отклонение будет сильным.

Тремасов отметил, что это может заставить Центробанк пойти на дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое должно состояться 20 декабря, но на сегодняшний день окончательное решение еще не определено.

Накануне первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Банк России на декабрьском заседании может повысить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 23% годовых.

Ранее падение курса рубля связали с высокой ставкой ЦБ.