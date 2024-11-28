Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ России не исключают повышения ставки в декабре

Советник главы ЦБ РФ Тремасов не исключил вариант повышения ставки в декабре

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк России на декабрьском заседании рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки после ее роста до рекордных 21% годовых в конце октября. Об этом сообщил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Уточняется, что совет директоров Банка РФ планирует рассмотреть такой вариант из-за усиливающегося инфляционного давления на экономику России. По словам Тремасова, по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в стране приблизятся к верхней границе прогнозного диапазона, то есть, к 8,5%. Советник не исключил, что к концу 2024 года инфляция может превысить эту отметку, но вряд ли отклонение будет сильным.

Тремасов отметил, что это может заставить Центробанк пойти на дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое должно состояться 20 декабря, но на сегодняшний день окончательное решение еще не определено.

Накануне первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Банк России на декабрьском заседании может повысить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 23% годовых.

Ранее падение курса рубля связали с высокой ставкой ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами