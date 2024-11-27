Доллар «пробил» 110 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex превысил 110 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта торгуется на таких уровнях впервые с марта 2022 года.

Также днем в среду, 27 ноября, курс евро превысил 115 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

При этом ранее Банк России поднял официальные курсы доллара и евро на 27 ноября до 105 и 110 рублей соответственно.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин отмечал, что падение курса рубля связано «с повышением ключевой ставки Центробанком РФ». По его словам, повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Он подчеркнул, что подобные ситуации наблюдались и в 2014 году, и во второй половине прошлого года. Также одна из причин ослабления российской валюты — новые санкции США. В конце прошлой недели министерство финансов США ввело ограничения в отношении ряда российских банков, включая «Газпромбанк».

Ранее экономист Андрей Лобода объяснил необходимость стабильного курса доллара.