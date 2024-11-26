Падение курса рубля связали с высокой ключевой ставкой ЦБ

Падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин

По словам Делягина, «это связано с политикой Банка России». Он отметил, что повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Депутат подчеркнул, что подобные ситуации наблюдались и в 2014 году, и во второй половине прошлого года.

Делягин также указал, что повышение ключевой ставки замедляет экономическое развитие. Это, в свою очередь, делает инвестиционные проекты нерентабельными, и бизнес начинает отказываться от них. Он добавил, что деньги, аккумулированные бизнесом, необходимо куда-то вложить. В текущих условиях единственным направлением массовых инвестиций становится валютный рынок, что ведет к росту спроса на валюту и, как следствие, к падению курса рубля.

В свою очередь, экономист Евгений Коган заявил, что одной из причин ослабления рубля является снижение стоимости нефти, связанное с ее переизбытком в мире и слабым спросом со стороны Китая. Он также напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал дать преференции американским нефтяным компаниям.

26 ноября курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 105 рублей. Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с 2022 года.

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