В Госдуме предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке

В России предложили увеличить максимальную сумму кредита для всех регионов по семейной ипотеке в отношении квартир площадью свыше 60 квадратных метров. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее обращение председателю правительства Михаилу Мишустину направила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.

Авторы инициативы предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 18 млн рублей, а для остальных регионов страны — с 6 до 9 млн.

Свою идею они обосновали «непростой экономической ситуацией», которую «усугубляет рост ключевой ставки ЦБ» и в связи с этим увеличивающаяся стоимость объектов недвижимости.

«Решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию», — подчеркнул в беседе с изданием Владимир Кошелев.

Общий лимит по программе «Семейная ипотека» на следующий год будет увеличен на 2,4 трлн рублей, уточнили в Минфине. Изначально планировалось потратить на эти цели 1,5 трлн рублей.

Накануне доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в российских регионах с оттоком кадров нужно ввести льготную ипотеку для молодежи. По его мнению, это позволит внести позитивный вклад в усилия по решению нескольких проблем, в частности, удовлетворить потребности граждан в жилье.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.