В России предложили ввести льготную ипотеку для молодежи

В российских регионах с оттоком кадров нужно ввести льготную ипотеку для молодежи. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Целесообразно в регионах с оттоком кадров предусмотреть льготные ипотечные программы для молодежи. При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, 10 лет). Такая ипотека позволит одновременно внести позитивный вклад в усилия по решению нескольких проблем, включая и удовлетворение потребности граждан в жилье, и проблемы на рынке труда. Более того, это выступит драйвером развития рынка недвижимости в регионах, где сейчас строительство нового жилья идет наименьшими темпами», — отметил экономист.

Балынин подчеркнул, что разница между рыночной и льготной ставкой компенсируется за счет средств федерального бюджета, поэтому по мере снижения рыночных ставок можно обсудить и конкретные параметры такой ипотеки.

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