Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей

Курс юаня на Мосбирже впервые превысил 15 рублей с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, юань стоит 15,13 рубля на момент публикации. Отметку в 14 рублей он превысил в пятницу, 22 ноября.

До этого курс доллара на внебиржевом рынке Forex превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года.

Также в среду, 27 ноября, курс евро превысил 115 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин говорил, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. Он отметил, что повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля.

Ранее российские пенсионеры нарастили депозиты.