Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей

Курс юаня на Мосбирже впервые вырос до 15,13 рубля с марта 2022 года

close
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Курс юаня на Мосбирже впервые превысил 15 рублей с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, юань стоит 15,13 рубля на момент публикации. Отметку в 14 рублей он превысил в пятницу, 22 ноября.

До этого курс доллара на внебиржевом рынке Forex превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года.

Также в среду, 27 ноября, курс евро превысил 115 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин говорил, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. Он отметил, что повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля.

Ранее российские пенсионеры нарастили депозиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами