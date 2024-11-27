Курс евро превысил 115 рублей

Курс евро на внебиржевом рынке Forex превысил 115 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, он обновил максимумы достигнутые 23 марта 2022 года.

В среду, 27 ноября, курс доллара превысил отметку в 108 рублей. Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с марта 2022 года.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. По его словам, повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Депутат подчеркнул, что подобные ситуации наблюдались и в 2014 году, и во второй половине прошлого года. Одна из причин ослабления российской валюты — новые санкции США. В конце прошлой недели американский минфин ввел ограничения в отношении ряда российских банков.

Ранее аналитик назвал максимальный курс доллара до конца года.