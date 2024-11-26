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Российские пенсионеры нарастили депозиты

«Финуслуги»: средний объем депозита пенсионеров РФ превысил 500 тыс. рублей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средний объем депозитов, которые размещают российские пенсионеры превысил 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой «Агентство по страхованию вкладов» и маркетплейс «Финуслуги».

По данным маркетплейса, по итогам за октябрь средняя сумма вкладов российских пенсионеров составляла до 507,2 тысячи рублей. При этом в Москве этот показатель был значительно выше — 625,3 тысячи рублей.

Общая доля пенсионеров среди всех российских вкладчиков составляет около 15%.

До этого глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что россиянам начислено 114 млрд рублей налогов на процентные доходы по вкладам за 2023 год.

Налог необходимо оплатить до 1 декабря 2024 года. В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады россияне должны уплачивать самостоятельно.

Ранее экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара.

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