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Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

В России курс евро превысил 110 рублей, доллар подорожал до 105 рублей

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Global Look Press

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро — в среду они превысили 105 и 110 рублей соответственно. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Курс доллара увеличился на 1,27 рубля — до 105,06. Евро стал дороже на 1,62 рубля — 110,49.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. По его словам, повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Депутат подчеркнул, что подобные ситуации наблюдались и в 2014 году, и во второй половине прошлого года.

Одна из причин ослабления российской валюты — новые санкции США. В конце прошлой недели американский минфин ввел ограничения в отношении ряда кредитных организаций в РФ. В их числе: Газпромбанк, БКС-банк, «Центрокредит» и ДОМ.РФ.

Ранее аналитик назвал максимальный курс доллара до конца года.

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