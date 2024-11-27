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Доллар превысил 108 рублей

Курс доллара превысил 108 рублей, евро — 114 рублей

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Depositphotos

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 108 рублей. Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

В моменте доллар поднимался до 108,7 рубля. По состоянию на 10:44 по московскому времени курс составил 107,69 рубля за доллар США (+2,08%).

Евро поддержало тенденцию. В то же время европейская валюта торговалась по 113,04 рубля (+2,15%).

Юань в среду также растет к рублю. Курс китайской валюты приблизился к 15 рублям. К 10:45 по московскому времени дневной максимум составил 14,99 рубля.

Влияние на валютный рынок оказали новые санкции США против российских банков, отмечают аналитики УК «Первая». Ограничения могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке, предупредили они.

В числе финорганизаций, попавших в расширенный санкционный список США, оказались Газпромбанк, БКС-Банк, ДОМ.РФ.

Ранее туроператоры увидели плюсы в слабом рубле.

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