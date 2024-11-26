Аналитик назвал максимальный курс доллара до конца года

Доллар в ближайшее время будет стоить 100-110 рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Максимумом доллара в 2024 году будет уровень в 110 рублей, евро — 115 рублей, юаня — 15,1 рубля. С одной стороны, ослабление рубля может быть связано со снижением предложения валюты на внутреннем рынке. Экспортеры могли сократить продажу валюты как из-за снижения цен на нефть, так и вследствие смягчения условий обязательной продажи валютной выручки. По данным Банка России, экспортеры весной и летом продавали на внутреннем валютном рынке по $12-15 млрд в месяц, тогда как в сентябре — $8,3 млрд, в октябре — $10,3 млрд», — отметил аналитик.

В частности, он объяснил ослабление рубля ростом спроса на валюту — в последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. Кроме того, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд.

Он сказал, что ослабление рубля выгодно для экспортеров и умеренно позитивно для бюджета. В то же время, по его словам, это невыгодно для импортеров, граждан и ЦБ, так как разгоняет инфляцию.

Эксперт полагает, что основную часть сбережений лучше держать в рублях на банковских вкладах под текущий высокий процент. Однако часть сбережений можно оставить в валюте как страховку от возможного дальнейшего ослабления рубля.

26 ноября доллар превысил 105 рублей на зарубежных биржах впервые с марта 2022 года.

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