Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Российская Федерация является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее».

По его словам, обе страны выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого «они работают над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняют регуляторные и торговые барьеры, развивают общую транспортно-логистическую инфраструктуру».

«Все это позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду», — написал российский лидер.

Также Путин обратил внимание на внушительные показатели двустороннего товарооборота. В 2023 году он побил новый рекорд и преодолел планку в $28 млрд, а в январе — сентябре нынешнего года превысил $20 млрд, отметил глава РФ.

Статья российского лидера была опубликована в газете «Казахстанская правда».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время переговоров могут обсудить вопрос транзита нефти из Казахстана в Германию через РФ.

26 ноября в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Токаев планируют обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства. Также они обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом.

Ранее Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России.