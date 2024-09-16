Токаев заявил Шольцу, что Россия непобедима

Россия является непобедимой в военном плане, а дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям. Об этом на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует ТАСС.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — высказался Токаев.

Шольц находится в Казахстане с двухдневным визитом по приглашению Токаева. Помимо двухсторонних переговоров, состоится вторая встреча в формате «Центральная Азия + Германия».

Итальянская газета La Repubblica ранее сообщила, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Киева.

11 сентября канцлер Германии в ходе дебатов по бюджету в бундестаге призвал провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием России.

Ранее Шольц заявил о длительной борьбе с обходом санкций против России.