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СМИ рассказали о планах «Газпрома» на поставки газа в ЕС через Украину в 2025 году

Reuters: «Газпром» не планирует поставки газа в ЕС через Украину в 2025 году

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Global Look Press

Базовый сценарий «Газпрома» по транзиту газа через территорию Украины предполагает, что в 2025 году он осуществляться не будет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что «Газпром» не рассчитывает на продление контракта на транзит газа через Украину, который истекает в конце 2024 года. Эта ситуация приведет к снижению экспорта топлива до 39 млрд куб. м в европейские страны и Турцию, подчеркивает агентство.

Reuters считает, что поставки российского газа турецкой стороне «вряд ли сократятся».

7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о дальнейшем транзите газа в Европу через Украину после Нового года зависит от наличия покупателей, при этом продавец имеется.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что европейские потребители российского газа в курсе ситуации, сложившейся в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите.

Ранее Путин назвал условие для продолжения поставок газа в Европу через Украину.

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