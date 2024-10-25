Путин назвал условие для продолжения поставок газа в Европу через Украину

Продолжить поставки российского газа в Европу через Украину можно, но для этого нужен новый контракт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал», — сказал он.

Путин напомнил, что существуют определенные правила энергетических законов Евросоюза. Он отметил, что Украина взяла на себя обязанности и должна следовать этим законам и заранее бронировать необходимые мощности для прокачки.

Кроме того, российский президент заверил, что Москва не отказывается поставлять газ в Европу. Он отметил, что существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям.

20 октября президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что зимой Россия обеспечит поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам».

Ранее сообщалось, что Туркмения прекратила поставки газа в Россию.