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В Минфине сочли текущий курс рубля благоприятным

Силуанов: текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Текущий курс рубля является благоприятным для экспортеров, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует «Финмаркет».

«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс очень и очень даже способствующий экспорту», — сказал министр.

При этом, по его словам, «курс для экспорта важнее ставки».

Утром во вторник доллар впервые с 2022 года превысил отметку 105 рублей. Евро поднялся до 110 рублей. В то же время юань преодолел 15,5 рубля.

Одна из причин ослабления российской валюты — новые санкции США. В конце прошлой недели американский Минфин ввел ограничения в отношении ряда кредитных организаций в РФ. В их числе: Газпромбанк, БКС-банк, Центрокредит и ДОМ.РФ.

Ранее в США раскрыли планы Дональда Трампа по санкциям против России.

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