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Доллар поднялся выше 105 рублей

Курс доллара превысил 105 рублей, евро — 110 рублей

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Shutterstock

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 105 рублей. Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

В моменте доллар поднимался до 105,5 рубля. По состоянию на 11:08 по московскому времени курс составил 105 рублей за доллар США (+0,97%).

Евро во вторник также растет к рублю. В 11:09 по московскому времени европейская валюта торговалась по 110,03 рубля (+0,81%).

Юань поддержал тенденцию. Курс китайской валюты вырос на 1,7%, до 14,54 рубля.

Существенное влияние на валютный рынок оказали новые санкции против российских банков, которые США ввели в конце прошлой недели, отмечает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Ограничения могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке, предупредила эксперт.

Среди финорганизаций, попавших в расширенный санкционный список США, оказался Газпромбанк. После этого кредитные организации по всему миру начали отказываться обслуживать карты Газпромбанка UnionPay.

Ранее золото снова начало дорожать.

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