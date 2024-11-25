Савельев назначен спецпредставителем Путина по развитию коридора «Север — Юг»

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг», — говорится в документе.

Указ вступил в силу с момента подписания 25 ноября.

10 октября Путин подписал указ, официально уволив Анатолия Антонова с должности посла в США. Также российский лидер распорядился снять дипломата с поста наблюдателя от Москвы при Организации американских государств в Вашингтоне.

5 ноября российский лидер предложил заместителю руководителя фонда «Защитники Отечества», руководителю программы «Время героев» Марии Костюк пост врио главы Еврейской автономной области (ЕАО).

В этот же день президент предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну пост врио главы республики Коми.

Ранее в Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США.