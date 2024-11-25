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Украинская журналистка попросила Илона Маска проверить расходы страны

Журналистка Панченко призвала Маска провести аудит трат на энергетику Украины

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David Swanson/Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского предпринимателя Илона Маска провести на Украине аудит расходов на энергетику. С такой просьбой она обратилась к основателю компании SpaceX в социальной сети X.

Панченко отметила, что правительство Украины выделило $4 млрд на защиту энергетической системы страны. При этом, по словам журналистки, после российских ударов власти могут потратить еще $2 млрд.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», — написала Панченко, отметив предпринимателя.

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках помощи Украине предоставит ей кредит в размере €35 млрд. Она подчеркнула, что это еще один важный вклад объединения в восстановление страны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, что Киев планирует потратить выделенный ЕС кредит на покупку ПВО, энергетику и внутреннее оружие.

Ранее европейский банк развития отказал Киеву в финансировании энергетики из-за олигарха.

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