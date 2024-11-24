Европейский банк развития отказал Киеву в финансировании энергетики из-за олигарха

Украинский оператор электроэнергии ДТЭК, который входит в состав инвестиционной группы SCM, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, не получит поддержку от Европейского банка реконструкции и развития. Об этом пишет Corriere della Sera.

«Европейский банк реконструкции и развития выносит предварительное решение: он не будет помогать украинским группировкам, находящимся в руках местных олигархов, даже в нынешней чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что банк не занимается финансированием проектов ДТЭК, поскольку «его контролирует самый богатый человек страны — 58-летний Ринат Ахметов».

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что «цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной». По ее словам, это часть реформ, которые необходимо провести «для вступления Украины в Европейский союз», и ЕБРР хотел бы, чтобы Ахметов отказался от контроля над ДТЭК.

Накануне британская газета The Times писала, что неспособность Киева построить защиту для электрических подстанций сделала страну уязвимой перед зимой. Издание отмечает, что причиной тому может быть коррупция в украинских властных структурах. В материале подчеркивается, что около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.