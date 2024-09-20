Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд

Евросоюз в рамках помощи Украине предоставит ей кредит в размере €35 млрд. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в соцсети Х.

«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7», — написала она, подчеркнув, что это еще один важный вклад объединения в восстановление Украины.

Кредит, о котором было объявлено во время визита главы ЕК в Киев, является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в ЕС российских активов.

Накануне глава Еврокомиссии сообщала, что ЕС выделит Киеву €160 млн для поддержания энергетической инфраструктуры.

Она отметила, что около €100 млн из них взяты из прибыли от замороженных активов РФ.

За время военной операции Евросоюз предоставил Украине около €2 млрд помощи для энергетической безопасности Украины.

Ранее Столтенберг рассказал, как достичь мира на Украине.