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Зеленский рассказал, куда пойдут деньги из кредита от ЕС

Зеленский: Украина планирует потратить кредит ЕС на ПВО, энергетику и оружие

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Boris Roessler/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует потратить выделенный ЕС кредит на покупку ПВО, энергетику и внутреннее оружие. Об этом сообщает Reuters.

Украина получит от Европейского Союза кредит на сумму €35 млрд. Об этом сообщила во время своего визита в Киев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Прежде чем средства поступят в распоряжение Украины, кредит должен быть одобрен большинством стран Европейского Союза и Европарламентом до конца 2024 года, хотя маловероятно, что возникнут какие-либо проблемы в этом процессе.

Накануне глава Еврокомиссии сообщала, что ЕС выделит Киеву €160 млн для поддержания энергетической инфраструктуры.

Ранее Столтенберг рассказал, как достичь мира на Украине.

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