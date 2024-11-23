В маркетплейсах появятся обновленные версии футболок «Крепкий орешник»

Производитель футболок с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник» в обновленном варианте планирует запустить их в продажу на маркетплейсах 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

О появлении таких футболок на маркетплейсах стало известно накануне.

Производитель одежды рассказал агентству, что никто не ожидал такого спроса, поэтому производство пришлось приостановить. По словам предпринимателя, он и раньше выпускал патриотические футболки, но их было не так много.

Запущенные с 23 ноября футболки будут обновленными, с уникальным дизайном. Производитель уточнил, что идея принта на первой модели не новая, изображение находится в общем доступе, автор неизвестен.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Великобритании заявили о неспособности страны защититься от российских ракет.