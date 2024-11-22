В Daily Mail считают Британию неспособной защититься от российских ракет

Большая часть Великобритании неспособна защититься от ракетных атак РФ. Такое мнение выразил эксперт Эдвард Лукас в колонке для Daily Mail.

Лукас заявил, что Россия не решится на ядерную атаку по Западу, поскольку даже ядерное испытание повлекло бы разрушительные последствия, однако он предположил, что Москва может использовать баллистические ракеты без ядерного заряда для атаки на Великобританию после заявлений российского президента Владимира Путина о том, что островное государство теперь вовлечено в конфликт на Украине.

По словам Лукаса, если Россия нанесет удар обычными ракетами по Великобритании, радары ПВО НАТО засекут их задолго до удара, однако имеющиеся у страны силы ограничены.

«На бумаге, по крайней мере, у нас есть некоторая защита: в первую очередь наши шесть эсминцев Type 45. Каждый из этих грозных военных кораблей несет 48 современных ракет воздушной обороны Aster. Однако в настоящее время можно развернуть только два наших Type 45», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что большая часть таких эсминцев сталкиваются с серьезными проблемами с техническим обслуживанием. Так, корабль HMS Daring за 15 лет после спуска на воду провел в ремонте больше времени, чем на боевом дежурстве.

«Более того, Type 45s обеспечивают только частичную защиту. Например, если в момент удара он окажется в устье Темзы, Лондон может быть защищен, но остальная часть страны останется беззащитной», — посетовал эксперт.

До этого британское издание The Guardian писало, что ракета «Орешник» достигнет Европы при запуске с юго-запада РФ.

Ранее в Совфеде назвали атаки по РФ западными ракетами угрозой им самим.