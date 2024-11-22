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В России начали продавать мерч с «Крепким Орешником»

РИА: в России начали продавать мерч с «Орешником» и Путиным

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В России начали продавать футболки с «Орешником» и президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Один из продавцов обещает за три дня доставить клиентам футболку, на которой изображены Путин и шокированный президент США Джо Байден на фоне взлетающей ракеты. Обойдется предмет гардероба в 1250 рублей. Также предлагаются футболки со словами Путина «Границы России нигде не заканчиваются».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута.

На территории Днепра «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение. По словам Путина, современные системы противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Великобритании заявили о неспособности страны защититься от российских ракет.

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