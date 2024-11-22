Курс доллара к рублю поднялся до максимума с марта 2022 года

Официальный курс доллара Банка России достиг 102,58 руб., что стало максимумом с конца марта 2022 года. Данные опубликованы на сайте регулятора.

За сутки американская валюта подорожала почти на два рубля. Курс евро вырос до 107,43 руб., что также является рекордным показателем с марта 2022 года, а курс юаня — до 13,94 руб.

21 ноября экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что на валютном рынке образовался дисбаланс спроса и предложения, который давит на рубль.

Понижение порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40% привело к снижению торгов валютой на Мосбирже, отметил он. По мнению Коныгина, компании могут задерживать валюту на иностранных счетах и платить налоги с процентных доходов и кредитов в рублях.

Кроме того, на курсе доллара к рублю сказалась победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, добавил главный экономист ВТБ Родион Латыпов. После обнародования результатов голосования доллар заметно вырос к корзине основных мировых валют.

Ранее экономист рассказал, когда ждать укрепления рубля.