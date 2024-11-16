Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Рубль может укрепиться в начале 2025 года из-за сезонного снижения деловой активности и импорта, прогнозирует старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

За последнюю неделю российская валюта заметно ослабла. Падение, вероятно, обусловлено временными факторами и волатильностью спроса и предложения на валютном рынке, комментирует эксперт.

«К концу года не исключена повышенная волатильность и временное пребывание курса доллара около 100 рублей», — говорится в аналитической заметке Ващелюк.

Экономисты не исключают, что в декабре доллар может достигнуть 110 рублей.

На днях, 14 ноября, доллар на Мосбирже впервые за долгое время превысил отметку в 100 рублей. Тем не менее к концу недели курс снова опустился ниже этого уровня.

Центральный банк РФ установил официальный курс американской валюты на выходные и понедельник в 99,99 рубля.

Ранее были названы шесть рабочих способов оплаты за рубежом.