Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Аналитик Ващелюк: рубль может укрепиться в начале 2025 года

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Рубль может укрепиться в начале 2025 года из-за сезонного снижения деловой активности и импорта, прогнозирует старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

За последнюю неделю российская валюта заметно ослабла. Падение, вероятно, обусловлено временными факторами и волатильностью спроса и предложения на валютном рынке, комментирует эксперт.

«К концу года не исключена повышенная волатильность и временное пребывание курса доллара около 100 рублей», — говорится в аналитической заметке Ващелюк.

Экономисты не исключают, что в декабре доллар может достигнуть 110 рублей.

На днях, 14 ноября, доллар на Мосбирже впервые за долгое время превысил отметку в 100 рублей. Тем не менее к концу недели курс снова опустился ниже этого уровня.

Центральный банк РФ установил официальный курс американской валюты на выходные и понедельник в 99,99 рубля.

Ранее были названы шесть рабочих способов оплаты за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами