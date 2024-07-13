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Правительство вновь снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Кабмин снизил до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

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Александр Астафьев/РИА Новости

Правительство Российской Федерации смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими отечественными экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В правительстве напомнили, что ранее экспортеры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%.

Отмечается, что соответствующее решение принято с учетом стабилизации курса российской валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

В последний раз порог снижался 20 июня — с изначальных 80% до 60%. По мнению аналитиков и экономистов рубль в ближайшее время вернется в комфортные для российских властей диапазоны: доллар будет стоить 87-94 рублей, евро — 93-101 рублей, а юань — 11,8-12,8 рублей. Подробнее о том, что будет с курсами во втором полугодии и когда выгоднее покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ во втором полугодии сократит продажи валюты на рынке на 30%.

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