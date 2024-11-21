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Названы главные причины слабого рубля

«Ведомости»: рост доллара выше 100 рублей связан с дефицитом валюты

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Shutterstock

На валютном рынке образовался дисбаланс спроса и предложения, который давит на рубль, заявил экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Его слова приводит газета «Ведомости».

Понижение порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40% привело к снижению торгов валютой на Мосбирже, отметил он. По мнению Коныгина, компании могут задерживать валюту на иностранных счетах и платить налоги с процентных доходов и кредитов в рублях.

Кроме того, на курсе доллара к рублю сказалась победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, добавил главный экономист ВТБ Родион Латыпов. После обнародования результатов голосования доллар заметно вырос к корзине основных мировых валют.

Западные аналитики уже изменили прогнозы по американской валюте, «отменив» дешевый доллар.

Ранее экономист рассказал, когда ждать укрепления рубля.

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