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В Минстрое попросили не называть застройщиков обнаглевшими

Замглавы Минстроя считает, что опасно называть застройщиков обнаглевшими

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Замглавы Минстроя Никита Стасишин считает, что российских застройщиков опасно считать «обнаглевшими». Об этом он заявил РИА Новости на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что застройщики «совсем обнаглели», так как повысили в несколько раз цены на жилье в последние годы.

Стасишин заявил, что текущая ситуация не позволяет делать выводы о том, что застройщики имеют сверхприбыли и сверхдоходы. Он назвал опасным публичные обвинения в адрес застройщиков.

По его словам, цена квадратного метра на сегодняшний день формируется «не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности».

По его данным, в целом по стране маржа для девелоперов «не превышает 15-17% по итогу», если она меньше, то банки не финансируют такие проекты.

15 ноября член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что ожидать снижения цен на квартиры в России в ближайшее время не стоит.

Ранее в России на 67% рухнул спрос на строящееся жилье.

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