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В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими

Депутат ГД Аксаков назвал застройщиков обнаглевшими из-за цен на жилье

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Анастасия Петрова/РИА Новости

Застройщики в России «совсем обнаглели», увеличив цены на жилье в два раза по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению парламентария, если застройщики не образумятся, «жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать».

В ноябре член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что ожидать снижения цен на квартиры в России в ближайшее время не стоит. Он назвал это маловероятным сценарием с учетом дефицита предложения. По словам эксперта, скорее есть потенциал к дальнейшему росту стоимости недвижимости.

В конце октября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что цены на жилье в России за четыре года действия массовой льготной ипотеки увеличились почти вдвое, что сильно опережало рост зарплат.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры в старой Москве достигли исторического рекорда.

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