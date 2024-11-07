В России на 67% рухнул спрос на строящееся жилье

За три месяца после отмены льготной ипотеки в России спрос на жилищные кредиты упал на 53%. В большей мере просел спрос заемщиков на строящееся жилье. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Заметнее всего снизилось число ипотек, которые россияне берут на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия (ДДУ). В сентябре 2024 года российские дольщики оформили на 67% меньше кредитов, чем в июне 2024 года. Больше всего обвалился спрос в Тыве (–84%), Рязанской (–78%) и Пензенской областях (–77%). Меньше всего потери были в Дагестане (–42%), Архангельской области (–43%) и Забайкальском крае (–47%).

Менее резко снизился спрос среди заемщиков ипотеки на покупку готового жилья. К нему относятся преимущественно вторичные квартиры, а также жилье в введенных в эксплуатацию новых домах от застройщиков.

В целом по России без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей число таких ипотечных сделок уменьшилось в сентябре 2024 года на 40% по сравнению с июнем. Заметнее всего сократился спрос в Курской области (–53%), Севастополе (–52%), Тюменской, Московской и Астраханской областях (–52%). Самые умеренные показатели снижения отмечены в Чечне (–13%), Дагестане (–16%), Архангельской области (–18%).

По мнению Гусевой, власти могут запустить новые госпрограммы ипотеки для отдельных российских регионов или групп населения — например, объединенных профессиональным признаком.

Льготная ипотека под 8% перестала действовать в России с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России подорожала на треть за год.