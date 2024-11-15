В Гильдии риелторов объяснили, что будет с ценами на квартиры

Ожидать снижения цен на квартиры в ближайшее время не стоит – это маловероятный сценарий с учетом дефицита предложения, считает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Скорее есть потенциал к дальнейшему росту стоимости недвижимости, заявил он в беседе с НСН.

«Невозможно выбрать нормальную квартиру, поскольку продавцы ушли с рынка продажи в аренду», — объяснил эксперт.

Аренда на этом фоне постоянно дорожает, это, в том числе, способствуют покупатели, которые не могут взять квартиру в ипотеку и уходят на арендное жилье.

На данный момент аренда уже выросла на 30% — по мнению эксперта, на этом цены на съемное жилье пока остановятся. В будущем году ожидается «выброс квартир», которые россияне приобретали еще в 2023 году по льготной ипотеке, что будет немного нормализовать ситуацию с арендой, заключил Барсуков.

Напомним, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута до этого заявил, что к концу года спрос на аренду жилья останется высоким, хорошие квартиры продолжат уходить очень быстро, а аренда при этом продолжит расти. А по мнению экономиста Светланы Петровой, в первом полугодии 2025 года цены на съемное жилье вырастут еще на 10% или больше.

Ранее стало известно, что в России на четверть вырос интерес к долгосрочной аренде авто.