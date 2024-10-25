В Сербии заявили об обеспеченности газом на зиму благодаря РФ

Сербия входит в зиму 2024-2025 годов с лучшей ценой на газ от России. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович передает РИА Новости.

«Сербия ожидает зиму подготовленной, у Сербии будет достаточно газа», — отметил чиновник.

Он напомнил, что такова договоренность президента РФ Владимира Путина и его сербского коллеги Александара Вучича. Попович выразил уверенность, что весной 2025 года будет подписан новый договор между «Србиягазом» и «Газпромом», что два лидера примут наилучшее решение для граждан Сербии и РФ.

20 октября президент Сербии Александар Вучич в первом за 2,5 года телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил лидера РФ за то, что зимой будут обеспечены поставки достаточных объемов газа в республику «по очень благоприятным ценам». Речь идет о поставках из России 6 миллионов кубических метров топлива в сутки.

Ранее президент Сербии произнес речь на русском языке.