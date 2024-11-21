На Украине назвали ожидаемый уровень роста ВВП по итогам года

Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что страна планирует завершить 2024 год с ростом ВВП страны в 4,2%. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках итальянско-украинского инвестиционного форума в Риме Свириденко отметила, что за последние два года экономика Украины испытала различные трудности.

В первый год российско-украинского конфликта произошло сокращение показателей на 30%. В 2023 году украинская экономика выросла на 5,3%, подчеркнула Свириденко.

Накануне нардеп Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 триллиона гривен ($95,5 млрд).

До этого киевский экономист Алексей Кущ заявил, что кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего следующего года.

13 ноября Железняк заявил, что свыше $100 млрд международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года.

Ранее Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн.