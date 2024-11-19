Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 16:18 мск. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Причины приостановки торгов в сообщении не уточняются. О времени возобновления торгов биржа сообщит дополнительно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новость об обновлении ядерной доктрины России всколыхнула мировые рынки, основные индексы отреагировали падением. В частности, доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась ниже 4,35%.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее курс биткоина рухнул на $5 тысяч сразу после исторического рекорда.