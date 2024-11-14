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Курс биткоина рухнул на $5 тысяч сразу после исторического рекорда

Биткоин потерял $5 тысяч через несколько часов после исторического рекорда

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Depositphotos

Курс биткоина обвалился на $5 тысяч через несколько часов после того, как установил исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Binance.

Первая криптовалюта достигла своего максимума вечером в среду, 13 ноября. В моменте BTC торговался по $93 409,02 за монету.

Рано утром 14 ноября курс биткоина рухнул на несколько тысяч долларов. Самая низкая цена была зафиксирована в 00:20 по московскому времени — стоимость криптовалюты составила $88 276,8 за штуку.

Позже котировки скорректировались. По состоянию на 10:51 по московскому времени курс биткоина составил $90 353,48 за монету.

Аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев прогнозировал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция.

Месяц назад курс биткоина находился рядом с уровнями $65-68 тыс.

Ранее эксперт раскрыл причину рекордных скачков стоимости биткоина.

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