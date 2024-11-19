В Центробанке рассказали, когда может начаться снижение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к показателю в 4-4,5%. По мере ее торможения Центробанк будет рассматривать постепенное снижение ключевой ставки. Ролик опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

Накануне в Центральном банке России заявили, что требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции.

18 ноября глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что у Центрального банка России в текущих условиях нет альтернативы повышению ключевой ставки.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что экономический блок правительства и аппарат президента наблюдают за динамикой повышения ипотечных ставок в России. Так он прокомментировал решение ряда банков повысить ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что к началу 2025 года максимальные ставки по ипотеке в Российской Федерации могут достичь 33% годовых.

Ранее в ЦБ анонсировали плавное изменение денежно-кредитной политики.